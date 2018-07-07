07.07.2018, 17:32

В Германии рассказали о волнении в НАТО из-за встречи Путина и Трампа

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РБК
EST
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают опасения у некоторых членов НАТО, заявил координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. По его словам, они не знают, о чем могут договориться два лидера.

Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает Reuters.

По словам Байера, НАТО не было привлечено к подготовке к встрече и в альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера в ходе личных переговоров.

​ ”В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин”, — цитирует агентство слова Байера в интервью одному из изданий Funke Mediengruppe.

Политик также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. ”Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным”, — заявил Байер.

Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки. Инициативу провести его в конце марта выдвинул президент США. Такое предложение Путину он, как рассказывали в Белом доме, сделал по телефону. Тогда же главы государств, по информации представителя администрации американского лидера, обсудили несколько возможных для встречи мест.

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Как заявил Трамп, он планирует обсудить с российским политиком ситуации на Украине и в Сирии, а также ”поднять вопрос о вмешательстве России в выборы США”. ”Я поговорю с ним обо всем”, — заявил Трамп, заметив, что, ”возможно”, политики даже обсудят те темы, которые были упущены бывшим президентом США Бараком Обамой. ”Мы также будем говорить о выборах <…> мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в них”, — добавил также президент.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, президенты смогут обсудить любые темы, ”все, что захотят”. ”Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определить, что им обсуждать. Все, что захотят обсудить, они обсудят”, — сказал Лавров. Он отметил, что в повестку встречи включены вопросы Украины и Сирии, при этом Лавров уточнил, что лидеры стран не будут подписывать ”формальных” документов.

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