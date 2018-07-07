В Германии рассказали о волнении в НАТО из-за встречи Путина и Трампа

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают опасения у некоторых членов НАТО, заявил координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. По его словам, они не знают, о чем могут договориться два лидера.

Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает Reuters.

По словам Байера, НАТО не было привлечено к подготовке к встрече и в альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера в ходе личных переговоров.

​ ”В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин”, — цитирует агентство слова Байера в интервью одному из изданий Funke Mediengruppe.

Политик также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. ”Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным”, — заявил Байер.