24.11.2018, 19:34

В Германии предъявили обвинения 95-летнему бывшему охраннику концлагеря

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rus.delfi.ee
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В Германии предъявили обвинения 95-летнему бывшему охраннику концлагеря
Foto: Ilmar Saabas

В Германии предъявили обвинения 95-летнему Хансу Х., который в 1944-1945 годы был охранником в концлагере Маутхаузен на территории Австрии, пишет "Медуза".

Прокуроры обвиняют его в причастности к гибели 36 тысяч 223 человек, умерших в лагере за время его службы. По мнению следствия, своей работой в лагере Ханс Х. содействовал смерти этих людей. ”[Он] знал о всех методах убийств и об ужасающих условиях жизни заключенных”, — заявили в прокуратуре.

Судебные органы должны будут решить, в состоянии ли Ханс Х. предстать перед судом.

Законы Германии позволяют привлекать к ответственности людей, которые непосредственно не участвовали в убийствах людей нацистским режимом, но сотрудничали с ним. В последние годы обвинения были предъявлены нескольким пожилым людям, работавшим в концлагерях; двое из них были приговорены к тюремным срокам, но умерли до исполнения приговора.

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