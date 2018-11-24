В Германии предъявили обвинения 95-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуроры обвиняют его в причастности к гибели 36 тысяч 223 человек, умерших в лагере за время его службы. По мнению следствия, своей работой в лагере Ханс Х. содействовал смерти этих людей. ”[Он] знал о всех методах убийств и об ужасающих условиях жизни заключенных”, — заявили в прокуратуре.

Судебные органы должны будут решить, в состоянии ли Ханс Х. предстать перед судом.

Законы Германии позволяют привлекать к ответственности людей, которые непосредственно не участвовали в убийствах людей нацистским режимом, но сотрудничали с ним. В последние годы обвинения были предъявлены нескольким пожилым людям, работавшим в концлагерях; двое из них были приговорены к тюремным срокам, но умерли до исполнения приговора.