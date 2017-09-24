В Германии начались парламентские выборы: четыре главные интриги

За чем стоит следить на выборах в германский бундестаг, чтобы не пропустить самого важного? DW собрала четыре факта, которые определят значение голосования в ФРГ.

Ангела Меркель (Angela Merkel) выиграет — разве еще нужно знать что-то о парламентских выборах в Германии? Да. То, что христианские демократы во главе с действующим канцлером по всем прогнозам придут первыми, давно известно. Интереснее другое — какой ценой им достанется эта победа, сколько наберут их прямые конкуренты и возможные союзники.

Германия — парламентская демократия, федеральное правительство формируется на основе большинства в бундестаге, так что одной победы — если только блок ХДС/ХСС не наберет более 50% голосов, что едва ли на этот раз случится — тут недостаточно. Без помощи одной или даже двух других партий создать кабинет христианские демократы не смогут. DW собрала факты, которые надо знать перед выборами в бундестаг, чтобы не упустить ничего важного: опции победителя, возможные коалиции, главный новичок и партия в кризисе.

Не первое место на выборах в бундестаг — решающее

Вслед за лидерами — блоком консервативных партий ХДС/ХСС — второй на этих выборах в бундестаг станет, по всей вероятности, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ). Но на сей раз как никогда важным представляется именно третье место: исход борьбы за него во многом решит, кто будет участвовать в правящей коалиции.

Шансы занять третье место есть у правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ), у экс-коммунистов из Левой партии, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и у сторонников защиты окружающей среды из "Союза-90"/"зеленых". Но только у двух из этих партий есть реальные шансы войти в правительство — у либералов и "зеленых". Почему — об этом ниже.

Фактор третьего места имеет большое значение в случае создания так называемого правительства "большой коалиции" — объединения христианских демократов и социал-демократов. Тогда третья по числу мандатов партия становится основной оппозиционной и получает главные инструменты оказания давления на правительство, например, возможность направлять депутатские запросы, на которые власти обязаны отвечать. Лидерам оппозиции также гарантируют председательство в большинстве постоянных комитетов бундестага, включая комитет по бюджету.

Почему важен результат АдГ

По всей вероятности, со второй попытки в бундестаг попадет "Альтернатива для Германии" (АдГ) — партия, которая была создана только в 2013 году, но успевшая с тех пор громко заявить о себе. АдГ изначально позиционировала себя как партию правоконсервативную и евроскептическую, но после смены руководства наблюдатели чаще всего называют ее националистической и правопопулистской. Противники АдГ — не без оснований — упрекают ее в заигрывании с правыми радикалами и неонацистами.

Главный вопрос, которому в Германии придается большое значение: сколько именно процентов голосов наберут правые популисты. По последним опросам, АдГ идет вровень с либералами и Левой партией, но многие ожидают, что именно она займет третье место. Считается, что не все немцы готовы признаться социологам в своих симпатиях к АдГ, хотя и планируют поддержать ее на выборах.

Но каким бы ни был успех "Альтернативы", шансов попасть в правительство на этот раз у нее нет. Остальные партии заранее отказались вести с АдГ коалиционные переговоры, во многом из-за ее имиджа. Впервые после Второй мировой войны в бундестаге, как выразился глава МИД ФРГ, социал-демократ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), снова будут сидеть "настоящие нацисты". Любые исторические параллели, как извсетно, хромают, однако в случае успеха АдГ речь идет не только об их попадании в федеральный парламент.

В зависимости от успеха "Альтернативы", депутаты от этой партии получат определенное количество мест в наблюдательных советах ведущих неправительственных организаций, а также в немецкой делегации в ПАСЕ и даже в Парламентской ассамблее НАТО. Войдут парламентарии от АдГ и в наблюдательные советы большинства региональных и ряда федеральных общественно-правовых СМИ.

Правящие коалиции в ФРГ: все возможные варианты

Христианские демократы во главе с Меркель, у которых победу уже не отнять, получат мандат на создание правящей коалиции. Исходя из прогнозов, наиболее вероятны следующие ее варианты:

1. новая версия большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ;

2. коалиция из христианских демократов и либералов из СвДП;

3. коалиция христианских демократов с либералами и "зелеными". Последнюю комбинацию называют "Ямайкой", потому что партийный цвет ХДС — черный, СвДП — желтый. В итоге цвета трех партий дают флаг островного государства в Карибском море.

Новой "большой коалиции" не хотят прежде всего сами ее участники. Но никто сейчас не может сказать, удастся ли СДПГ, СвДП и "зеленым" набрать достаточно голосов для создания одной из трех вышеописанных коалиций.

Существуют теоретические шансы на то, что коалиционное правительство смогут создать социал-демократы, которым прочат второе место после консерваторов. Тогда это может быть или "светофор" (СДПГ вместе с либералами и "зелеными"), или широкая левая коалиция СДПГ с Левой партией и "зелеными", или, что маловероятно, коалиция только из СДПГ и Левой партии.

Социал-демократы: неудача или кризис

Почему важно следить за результатом социал-демократов? Старейшая политическая партия Германии, одна из двух так называемых "народных партий" (Volkspartei), никак не может выбраться из затяжного кризиса. Она не только за последние двадцать пять лет потеряла половину своих членов, но и без особого успеха борется с относительно низкими рейтингами в ходе нынешней избирательной кампании.

После того как на выборах в 2013 году партии удалось улучшить свой результат (25,7%), разговоры о кризисе в рядах немецких социал-демократов на некоторое время прекратились. Выдвижение партийным кандидатом на пост канцлера экс-председателя Европарламента Мартина Шульца (Martin Schulz) дало лишь кратковременный позитивный эффект. Последние опросы сулят СДПГ от 19 до 22%.

После оглушительных провалов социал-демократов на выборах во Франции, Греции и Австрии результат СДПГ в Германии будет восприниматься или как просто неудачное выступление немецкой партии, или как значительно более серьезный кризис всего социал-демократического движения в Европе.