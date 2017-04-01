В Германии начал работу штаб кибервойск

В Германии в субботу, 1 апреля, начал свою работу командный центр немецких кибервойск (CIR), расположенный в Бонне. Теперь кибервойска в ФРГ окончательно выделены в отдельный вид — наряду с сухопутными, военно-воздушными и морскими силами. До сих пор за кибероборону в стране отвечало министерство внутренних дел. Торжественное открытие центра состоится в среду, 5 апреля, на мероприятии будет присутствовать министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В боннском штабе будут работать 260 человек. До 1 июля 2017 года в подчинение центра перейдут 13500 военнослужащих и гражданских сотрудников. Новый вид войск должен обеспечивать безопасность информационных систем вооруженных сил Германии, а также защищать от взлома те виды вооружений, где применяются цифровые технологии.

Кибератаки — не фантастика

Только за первые 9 недель 2017 года было совершено почти 300 тысяч кибератак на компьютеры бундесвера, сообщило Минобороны страны. "Кибератаки на государства и ключевую инфраструктуру уже давно не являются фантастикой, это — реальность. Это доказывают многочисленные инциденты в наших странах-партнерах, обладающих сравнительным уровнем развития цифровых технологий", говорится в стратегическом документе министерства обороны ФРГ.

Российские кибервойска

Тот факт, что кибервойска существуют в России, признал в феврале 2017 года министр обороны страны Сергей Шойгу. Газета "Коммерсант" еще 10 января опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics, согласно которому Россия входит в ведущую пятерку стран по численности и финансированию кибервойск.