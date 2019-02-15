В Германии контрразведка изучает связи России с ультраправыми партиями

НДПГ — это ультраправая партия, Pro-Bewegung — это конгломерат из правых региональных партий. В частности, региональная организация Pro Chemnitz в августе 2018 года участвовала в Хемнице в резонансных беспорядках после убийства 35-летнего гражданина ФРГ, организовывала марши, участники которых атаковали журналистов, распространяла лозунги правого толка и другую подобную информацию.

В феврале 2017 года, перед федеральными выборами в Германии, тогдашний лидер AfD Фрауке Петри вместе с мужем Маркусом Претцелем и другим политиком из AfD Юлианом Флаком прилетала в Москву, где встречалась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым и представителями фракции ЛДПР — Владимиром Жириновским и Леонидом Слуцким. "Расходы предположительно в 25 тысяч евро были в свое время взяты на себя российской стороной", — утверждает немецкая пресса.

Тогда представители немецкой разведки посчитали, что AfD имела "минимальный и ограниченный контакт" с Россией. Теперь же на встрече в Потсдаме было принято решение создать группу экспертов для более полного расследования этих связей в ближайшие месяцы.

"Экспертная группа будет собирать данные вплоть до выборов", — пишет газета Hannoversche Allgemeine — партнерское издание RND.

В связях с Россией также подозревается депутат бундестага от AfD и бывший глава молодежного крыла этой партии Маркус Фронмайер.

Еще одна опасность, по мнению сотрудников немецких спецслужб, исходит со стороны пропагандистских инструментов Кремля. Контрразведчики считают, что Россия планирует в преддверии предстоящих выборов задействовать "верные Кремлю СМИ": RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).

В пресс-службе ведомства по охране конституции не стали комментировать "Интерфаксу" информацию, опубликованную в СМИ. "BfV в целом не подтверждает и не опровергает внутренние заседания. Также не комментируем мы и возможное их содержание", — говорится в ответе пресс-службы.

Немецкие СМИ отмечают, что "потенциальное влияние России на западные выборы вызывает серьезную озабоченность" после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "возможном сговоре Москвы с кампанией Трампа".

В 2017 году правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" впервые за все время существования ФРГ прошли в парламент, набрав почти 13% голосов. Это единственная политическая сила в стране, выступающая за отмену санкций против России без каких-либо предварительных условий и одновременно за расширение экономического сотрудничества с РФ.

В предвыборной программе AfD вообще не упоминался конфликт на востоке Украины. Зато в ней говорилось, что "разрядка в отношениях с Россией является для AfD предпосылкой прочного мира в Европе и в интересах Германии вовлечь Россию в общую структуру безопасности, не упуская из виду собственные интересы, а также интересы наших союзников".

76-летний лидер партии Александер Гауланд заявил, что "Крым всегда был исконно российской территорией, и он не сможет вернуться к Украине". "Крым для России — все равно что Ахен или Кельн для Германии, мы должны понимать, каково его потерять", — говорил Александер Гауланд. Он добавил, что "Крым стал российским" в 1783 году при "немецкой царице" Екатерине Великой.

Гауланд также раскритиковал политику Германии, которая не позволила стране после распада Советского Союза воспользоваться возможностью построения нового миропорядка вместе с Россией. Он советовал немцам "понять политику Путина в связи с продвижением НАТО на Восток".