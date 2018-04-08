08.04.2018, 09:10

В Германии фургон въехал в толпу людей. Что об этом известно?

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bbcrussian.com
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GermanyFoto: Scanpix, AP

В городе Мюнстер на западе Германии фургон въехал в толпу отдыхающих в кафе под открытым небом. Два человека погибли, еще около 20 человек пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.

Полиция сообщила, что не видит у инцидента террористической подоплеки и не считает, что у подозреваемого были сообщники. Однако полицейская операция на месте происшествия продолжалась до поздней ночи.

Как это случилось?

По данным полиции, в 15:27 по местному времени (16:27 по Москве) мужчина на микроавтобусе марки Volkswagen на большой скорости въехал на площадь у памятника бродячему торговцу, куда въезд автомобилей запрещен.

На этой площади множество кафе и ресторанов с открытыми террасами и столиками под открытым небом. Именно в людей, сидящих за столиками у популярного ресторана Grosser Kiepenkerl, и врезался автомобиль. На фотографиях и видеокадрах с места события видны опрокинутые столики и стулья.

В результате погибли два посетителя ресторана, их личность до сих пор не установлена. Еще около 20 человек пострадали, состояние шести из них оценивается как критическое. Третьим погибшим стал водитель фургона — по данным полиции, он покончил с собой, не выходя из машины.

Исполнительный директор Бранденбургского института по изучению общества и безопасности, эксперт по проблемам национальной безопасности Тим Штутхай сказал в интервью Би-би-си сказал, что "все выглядит так, как будто это было сделано специально".

Сразу после происшествия Штутхай отметил, что это похоже на теракт, добавив, что в Германии есть по меньшей мере "730 человек, которые, по мнению полиции, могли бы или хотели бы совершить нападение, и за ними ведется наблюдение".

Однако впоследствии выяснилось, что сама полиция, как и немецкие журналисты, терактом случившееся не считают.

Что известно о подозреваемом?

По данным полиции, водителем фургона был гражданин Германии старше 40 лет. В связях с террористическими организациями он замечен не был, но страдал расстройством психики. Целый ряд влиятельных немецких СМИ сообщил, что за последние годы он привлекал внимание врачей дважды — в 2014 и в 2016 году.

Немецкий общественный телеканал ZDF сообщил, что этот человек недавно пытался совершить самоубийство. Местная пресса также сообщает о прощальном письме, которое подозреваемый еще в конце марта отправил знакомым, намекнув на намерение покончить с собой.

Точные мотивы подозреваемого установить пока не удалось, но полиция уже заявила, что не видит у происшествия террористической подоплеки. Немецкие СМИ называют случившееся нападением на фоне нервного расстройства и сравнивают инцидент с авиакатастрофой, произошедшей в 2015 году.

Тогда второй пилот немецкой авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц, также страдавший психическим расстройством и думавший покончить с собой, забаррикадировался в кабине самолета и намеренно направил его в землю. В авиакатастрофе погибли 150 человек, включая самого Лубица.

Были ли у водителя сообщники?

Сразу после инцидента полиция сообщила, что разыскивает еще двух подозреваемых. Очевидцы утверждали, что из машины выпрыгнули два человека и убежали. Однако эта информация не подтвердилась: позднее в полиции официально заявили, что водитель действовал в одиночку.

В прессе также появилась информация о том, что фургон мог быть заминирован — якобы в нем нашли некий подозрительный предмет. Полиция внимательно осмотрела машину, но о результатах этого осмотра сообщать ничего не стала.

Обыск прошел и дома у подозреваемого — по словам журналистов, там полиция тоже искала взрывчатые вещества. Официальных данных об итогах этого обыска также нет, однако в полиции заявили, что не видят дальнейшей угрозы для безопасности горожан.

Что происходило дальше?

Несмотря на обнадеживающее заявление полиции, место происшествия все еще оцеплено и полицейская операция там продолжается. Жителей Мюнстера просят по возможности покинуть центр города, а также воздержаться от распространения слухов и публикации фотографий в соцсетях.

В центре Мюнстера собралось множество вооруженных полицейских и бойцов спецподразделений. В городе еще до инцидента было усилено полицейское присутствие из-за планировавшихся в нем курдами демонстраций, поэтому сотрудники полиции сумели прибыть на место происшествия быстро и в большом количестве.

Полиция официально заявила, что горожанам нечего опасаться и что к месту происшествия стянуты достаточные силы. Местные врачи отмечают, что к ним после инцидента потянулись желающие сдать кровь для пострадавших.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена событиями в Мюнстере и поблагодарила всех, кто принимал участие в ликвидации последствий случившегося. Представительница федеральных властей Ульрика Деммер выразила соболезнования семьям погибших.

Соболезнования властям Германии передали и главы многих государств, в том числе Франции, США и России.

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