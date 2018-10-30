В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

На вопрос суда о том, соответствуют ли действительности выдвинутые против него обвинения, Хёгель ответил утвердительно, пишет газета Berliner Zeitung.

В январе прокуратура немецкого города Ольденбург предъявила Хёгелю обвинения в убийстве 97 пациентов. А всего правоохранители на основании результатов токсикологической экспертизы подозревали его в отравлении 106 пациентов.

В феврале 2015 года Хёгеля приговорили к пожизненному заключению за убийство двух пациентов. Сам он признался, что убил в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге около 90 человек, которым давал смертельную дозу лекарства, чтобы затем попробовать реанимировать и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на семь с половиной лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.