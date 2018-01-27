27.01.2018, 10:40

В Германии антироссийские санкции сравнили с ”мертвой лошадью”

 (7)
Gazeta.ru
EST
Saksamaa
SaksamaaFoto: Scanpi/ AFP

Премьер-министры двух немецких земель поддержали поэтапную отмену европейских санкций против России. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.


На встрече глав правительств восточных федеральных земель Германии премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с ”мертвой лошадью, на которой не поедешь”. Он также подчеркнул, что ”символическая поддержка”, которая ложится бременем на немецкие компании, не решит проблемы на Украине.

В то же время премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил о необходимости достичь единого соглашения по вопросу антироссийских санкций.

Издание пишет, что такая озабоченность восточных земель объясняется более тесными связями местных компаний с Россией.

Накануне США расширили санкции против России из-за Украины.

Читайте также:
179 900€
Tallinn, Квартира
158 000€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
85 000€
Tallinn, Квартира
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
208 900€
Tallinn, Квартира
118 900€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии