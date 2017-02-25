В Гейдельберге автомобиль врезался в толпу и ранил троих

Три человека получили ранения в Гейдельберге на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.

Согласно заявлению полиции, находившийся за рулем автомобиля мужчина был вооружен ножом. Он попытался убежать с места происшествия, но полицейские открыли по нему огонь. Он был ранен и доставлен в больницу.

О возможных мотивах произошедшего пока не сообщается.

Согласно представителю полиции, водитель автомобиля не числился в базе подозреваемых экстремистов и действовал в одиночку. При этом полиция отказалась подтвердить сообщения немецкой прессы о том, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

В декабре грузовик врезался в рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив более 50. Власти назвали это терактом, подозреваемый в этом нападении был через несколько дней застрелен в Милане при проверке документов.