Один из четырех сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы обнаружен мертвым в своей квартире в польском городе Гданьске, передает Associated Press со ссылкой на агентство PAP.

По данным представителей городской полиции, тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы было найдено одним из членов семьи. По сведениям радиостанции RMF, тело обнаружил сын Валенсы, который вызвал скорую.

Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы. Вскрытие тела запланировано на понедельник, 9 января.

Пшемыслав — третий из восьми детей Валенсы и его жены Дануты, четырех сыновей и четырех дочерей. У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала его за вождение в нетрезвом состоянии. Как отмечает РИА "Новости", в 1995 году за подобное преступление он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.

Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года. Работал электриком на Гданьской судоверфи. В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз — "Солидарность". В 1983 году получил Нобелевскую премию мира за деятельность в поддержку прав рабочих. На выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре с 74,25% голосов. Занимал пост главы государства до 1995 года.

В феврале прошлого года польский государственный Институт национальной памяти (ИНП) заявил об оказавшемся в его распоряжении пакете с документами, якобы подтверждавшими сотрудничество Валенсы со Службой безопасности Польской Народной республики (ПНР). Документы, датированные 1970-1976 годами, были изъяты у вдовы скончавшегося незадолго до того бывшего министра внутренних дел генерала Чеслава Кишчака.

Досье состояло из двух папок: "личного дела" на 90 страницах, включавшего написанное от руки согласие на сотрудничество со Службой безопасности, подписанное "Лех Валенса "Болек", и рукописные расписки в получении денег, а также "отчеты о работе" на 279 страницах. По данным ИНП, подлинность обнаруженных документов была подтверждена экспертами.

Ранее также звучали обвинения в адрес Валенсы в том, что он сотрудничал со спецслужбами. Сам бывший президент Польши всегда категорически отрицал эту информацию. В 2000 году Варшавский суд пришел к выводу, что обвинения в сотрудничестве Валенсы со спецслужбами не имеют под собой оснований.

Однако в 2008 году два польских историка из Института национальной памяти Славомир Ценцкевич и Петр Гонтарчик выпустили книгу, в которой приводили, по их словам, доказательства сотрудничества Валенсы со спецслужбами.

Кроме того, занимавший тогда пост президента Польши Лех Качиньский публично обвинил Валенсу в том, что он был агентом под псевдонимом Болек. Валенса подал на него в суд за клевету.