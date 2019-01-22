В "Газпроме" информацию о списании Чечне долгов за газ на 9 млрд рублей назвали вбросом

После этого другие регионы потребовали списания долгов за газ. Депутат Госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов обратился в прокуратуру республики с предложением рассмотреть подобный вопрос. "Чем мы хуже Чечни", — аргументировал он. Аналогичный запрос прокурору составил и депутат башкирского госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин.

Ставропольские общественники также призывают последовать примеру Чечни, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов и вовсе заявил, что "наша газодобывающая держава должна, как минимум, списать долги своим гражданам за газ" и "вообще давно пора отменить полностью плату за все коммунальные услуги — за электроэнергию, за газ, за воду". Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный также предложил просто простить все долги по ЖКХ по всей стране.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил списание долгов спецификой региона. Он заявил, что чеченский народ пострадал от боевых действий и террористов, за которыми стоят некие "глобальные силы". Остальным россиянам он предложил просто порадоваться за чеченцев.

"Газпром": никакого списания долгов не было

Между тем в компании "Газпром межрегионгаз Грозный" заявили, что списания 9 млрд долгов для жителей Чечни не было. Суд действительно постановил списать долги, но сумму из судебного решения публично не озвучивали, сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Рустам Амерханов. Он недоумевает, "откуда она могла появиться".

"Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", — пояснил Амерханов и предположил, что появление суммы в 9 млрд стало "информационным вбросом".

Между тем о задолженности в 9 млрд рублей говорилось в изначальной версии заметки прокуратуры Чечни, которая сохранилась в архиве интернета. Сейчас в сообщении надзорного ведомства сумма списания не указана.

По словам Амерханова, жалоба по решению грозненского суда уже находится на апелляции в Верховном суде ЧР. "Наличие дебиторской задолженности не является основанием для ее списания, второе — органы прокуратуры не могут вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, а газовая компания является действительно хозяйствующим субъектом. Одного из этих оснований достаточно для того, чтобы суд счел наши доводы серьезными". — пояснил директор компании.

Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров отметил ТАСС, что в законодательстве нет какого-то механизма "списания долгов", а в нормальном режиме списание долгов возможно только через банкротство, и это "строго индивидуальная история"