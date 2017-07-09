В Гамбурге за время беспорядков задержали почти 300 человек

Правоохранительные органы Гамбурга сообщили, что с начала массовых беспорядков, которыми сопровождалось проведение в городе саммита "большой двадцатки", были задержаны 288 человек, ровно половина из них уже арестована.

Ранее были сведения о 100 задержанных, из которых 43 были помещены под арест. Со стороны полиции, по последним данным, пострадали 285 человек.

Столкновения в городе продолжились и в ночь на воскресенье. Только около 4:30 утра по московскому времени полиция написала в своем официальном "Твиттере", что ситуация на улицах успокоилась.

Полиция ранее просила очевидцев загружать на специальный портал фото и видео с акции, чтобы правоохранители смогли опознать нарушителей.

В пресс-релизе правоохранителей говорится, что протестующие были вооружены, в частности, "коктейлями Молотова", кидались вынутыми из мостовой камнями и ранили некоторых сотрудников правоохранительных органов из рогаток.

В Гамбурге 7 и 8 июля проходил саммит "большой двадцатки": в город съехались главы государств, были существенно усилены меры безопасности.

Гамбург знаменит своей традицией массовых протестов. В городе существуют традиционно "левые" районы, где живет множество активистов. Протесты против саммита начались еще 6 июля — тогда, по данным полиции, в них участвовали около 12 тысяч демонстрантов.