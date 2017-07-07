В Гамбурге началась встреча Путина и Трампа

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались в пятницу "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Как передает корреспондент "Интерфакса", беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече с Путиным, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

В свою очередь Путин, поприветствовав Трампа, сказал, что надеется обсудить с ним самые острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки, а также выразил надежду "на позитивные результаты".

"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивные результаты", — сказал президент РФ, обращаясь к американскому коллеге.

Беседа проходит в Конгресс-центре, для переговоров глав двух государств выделена комната под номером 14. В помещении у дальней стены установлены кресла для лидеров. За ними стоят флаги России и США. Для других участников встречи кресла расположены вдоль комнаты друг напротив друга.

С российской стороны в переговорах участвует министр иностранных дел России Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Путин и Трамп встретились на "двадцатке" впервые. После церемонии встречи глав делегаций канцлером ФРГ Ангелой Меркель, все лидеры прошли в переговорную комнату, ожидая дальнейших мероприятий. Путин и Трамп при встрече пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами, подтвердив намерение провести "на полях" саммита переговоры.