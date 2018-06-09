В G7 решили создать ”группу быстрого реагирования” на действия России

Одна из целей инициативы описана как ”улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы”. Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

”Мы становимся организованными, и … мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему”, — сказала она. — ”Мы должны понимать, почему G8 превратилась в G7 — потому что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели со стороны России жестокую деятельность в разных сферах, в том числе в Солсбери. Поэтому мы должны сказать, что, чтобы вернуться к таким заявлениям [о возвращении России в G8], Москва должна изменить свой подход”.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите ”восьмерки”, который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча ”семерки” — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).