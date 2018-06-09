09.06.2018, 12:07

В G7 решили создать ”группу быстрого реагирования” на действия России

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Lenta.ru
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G7
G7 Foto: YVES HERMAN, Reuters/Scanpix

Участники саммита ”Большой семерки” договорились создать группу быстрого реагирования на действия России. Как пишет британская The Guardian, структура будет охватывать широкий спектр — от кибератак до отравлений.

Инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, предусматривающему участие России в саммите. По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы ”иметь с Россией дело, но остерегаться”.

Одна из целей инициативы описана как ”улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы”. Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

”Мы становимся организованными, и … мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему”, — сказала она. — ”Мы должны понимать, почему G8 превратилась в G7 — потому что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели со стороны России жестокую деятельность в разных сферах, в том числе в Солсбери. Поэтому мы должны сказать, что, чтобы вернуться к таким заявлениям [о возвращении России в G8], Москва должна изменить свой подход”.

ТОП

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите ”восьмерки”, который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча ”семерки” — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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