В ФСБ заявили о планах главарей ИГ создать новую всемирную террористическую сеть

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главари запрещенного в России ИГИЛ и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической сети.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", — сказал Бортников в среду на 16-м Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

Он подчеркнул, что в текущем году количество жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах "исчисляются сотнями".

"В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", — подчеркнул глава ФСБ России.

Бортников отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. "Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России", — подчеркнул Бортников.

По словам Бортникова, международные террористические организации расширяют связи в хакерском сообществе и, возможно, перенацелят кибератаки на объекты критическойинфраструктуры, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные "киберподразделения". Технический уровень, изощренность их кибератак постоянно растут", — заявил Бортников в среду на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

"Оцениваем как высокую вероятность того, что МТО перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы", — подчеркнул директор ФСБ России.