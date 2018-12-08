08.12.2018, 14:01

В ФСБ рассказали о ранениях украинских моряков

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Gazeta.ru
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Kertš
KertšFoto: Sergei Malgavko, TASS

Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов в ходе брифинга проинформировал о ранениях украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.


По его словам, они пострадали от осколков поврежденной обшивки корпуса судна.

”Характер полученных ранений свидетельствует о том, что повреждения были получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера”, — заявил Шишов.

Он подчеркнул, что прямых пулевых ранений у задержанных моряков не было.

Ранее в ФСБ завили об отсутствии блокады украинских судов.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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