В ФСБ рассказали о ранениях украинских моряков



По его словам, они пострадали от осколков поврежденной обшивки корпуса судна.

”Характер полученных ранений свидетельствует о том, что повреждения были получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера”, — заявил Шишов.

Он подчеркнул, что прямых пулевых ранений у задержанных моряков не было.

Ранее в ФСБ завили об отсутствии блокады украинских судов.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что ”на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование”. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.