22.04.2018, 14:40

В Финляндии зарождается новое политическое движение


rus.delfi.ee
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Soome lippFoto: Bianca Mikovitš

Вышедшие из рядов своих партий бывшие социал-демократ Микаель Юнгнер и коалиционер Харри Харкимо объединяют усилия, передает Yle.

Бывший секретарь Социал-демократов Микаель Юнгнер ещё с прошлой осени задумывал создание нового политического движения в Финляндии вместе с вышедшим в четверг из рядов коалиционеров депутатом Харри Харкимо.

В данный момент, возглавляющий информационное агентство Kreab Юнгнер, в прошлом и сам депутат парламента от СДП и первый советник премьер-министра Пааво Липпонена, позже вышел из рядов партии.

Депутат Харри Харкимо сегодня в гостях у программы Ylen TV1:n Ykkösaamu, которая будет транслироваться в прямом эфире в 10.05.

В программе также будет интервью с Юнгнером, где, в числе прочего, он ответит на вопрос — как и почему бывший социал-демократ и коалиционер нашли друг друга на политической арене.

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