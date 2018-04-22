В Финляндии зарождается новое политическое движение

Вышедшие из рядов своих партий бывшие социал-демократ Микаель Юнгнер и коалиционер Харри Харкимо объединяют усилия, передает Yle.

Бывший секретарь Социал-демократов Микаель Юнгнер ещё с прошлой осени задумывал создание нового политического движения в Финляндии вместе с вышедшим в четверг из рядов коалиционеров депутатом Харри Харкимо.

В данный момент, возглавляющий информационное агентство Kreab Юнгнер, в прошлом и сам депутат парламента от СДП и первый советник премьер-министра Пааво Липпонена, позже вышел из рядов партии.

Депутат Харри Харкимо сегодня в гостях у программы Ylen TV1:n Ykkösaamu, которая будет транслироваться в прямом эфире в 10.05.

В программе также будет интервью с Юнгнером, где, в числе прочего, он ответит на вопрос — как и почему бывший социал-демократ и коалиционер нашли друг друга на политической арене.