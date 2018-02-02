В Финляндии введут электронное водительское удостоверение

Финляндия — первая страна в мире, где летом введут электронные водительские права для всеобщего пользования. Правда, пока не внесены изменения в законодательство, электронные права не заменят традиционное водительское удостоверение.

В Агентстве транспортной безопасности Trafi заявляют, что бесплатное мобильное приложение планируют запустить к концу лета. В Trafi ожидают, что нововведение будет пользоваться большой популярностью среди финских водителей. Приложение будет содержать информацию, например, о сроках обновления прав и регистрационных номерах, сообщает YLE.

На стадии тестирования электронные водительские права успешно использовались, в частности, для удостоверения личности, например, при получении посылок.

В полиции, однако, напоминают, что электронные водительские права пока не имеют официального статуса и не могут использоваться вместо традиционных прав.

По словам инспектора Тимо Аясте из Полицейского управления, электронные права могут получить статус официальных только после внесения соответствующих изменений в закон.

Отмечается также, что приложение не собирает и не сохраняет данные о местонахождении пользователя, то есть оно не может использоваться для слежения за человеком.