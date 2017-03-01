01.03.2017, 10:20

В Финляндии вступает в силу закон о равноправном браке

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rus.delfi.ee
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В Финляндии вступает в силу закон о равноправном браке
Homoabielu FloridasAP

В соответствии с новым законом Финляндии, однополые пары могут официально оформить брак, пишет Yle.

Сегодня вступает в силу закон о равноправном браке.

В новом законе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины.

Ранее однополые пары могли регистрировать свои отношения в магистрате. Теперь, со вступлением в силу закона о равноправном браке, регистрация брака как форма юридического оформления отношений отменяется.

В магистратах сообщают, что десятки однополых пар изъявили желание заключить брак еще до конца недели.

В то же время финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания однополых пар. Отдельные священники, однако, готовы венчать и однополые пары.

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