В Финляндии в рамках реформы соцздрава предлагают ввести купоны на оказание медуслуг

Свобода выбора в рамках реформы соцздрава должна выстраиваться с помощью системы купонов на услуги. Такого мнения придерживаются профессора из университета Аалто.

Они предлагают модель, согласно которой врач из публичного сектора принимал бы решение о необходимости того или иного ухода, однако пациент при этом сам выбирает, будет ли его лечить частная или государственная медицинская организация, пишет Yle.

Это предотвратило бы ситуации, в которых пациентам назначают уход исходя из его стоимости. В то же время введение купонов на услуги открыло бы рынок для тех, кто их предоставляет.

- Сохранилась бы модель, при которой прием пациента и оценка необходимости ухода по-прежнему происходили бы в поликлиниках. Однако после вынесения диагноза, без разницы, нужно ли пациенту обследовать ухо, пойти на физиотерапию или прооперировать плечо, с помощью купона клиент сам мог бы выбрать, где это будет происходить, — говорит Отто Тойванен, профессор экономики из Университета Аалто.