31.07.2018, 09:20

В Финляндии увеличилось количество жертв торговли людьми

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rus.delfi.ee
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Masenduses naine
Masenduses naineFoto: Hendrik Osula

Также выросло число случаев трудовой эксплуатации просителей убежища.

Количество пострадавших от торговли людьми заметно выросло среди клиентов Центра поддержки жертв преступлений. Согласно Центру, в этом году лишь за 6 месяцев за помощью обратились 106 человек. В прошлом году это количество равнялось 94.

Из общего количества случаев фактической торговли людьми около половины относится к трудовой эксплуатации, примерно 20% — к сексуальной эксплуатации. В последнее время в Финляндии потерпевших среди просителей убежища, подвергающихся трудовой эксплуатации, было намного больше, чем ранее.

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