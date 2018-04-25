25.04.2018, 14:40

В Финляндии растет спрос на услуги врачей, делающих мужское обрезание — государственные больницы эту операцию не проводят


rus.delfi.ee
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Elmira Piiritalo õendustöö koordinaator
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В Финляндии растет спрос на мужское обрезание. Основной причиной этому является увеличение мусульманского населения в стране. Раньше за этой процедурой приверженцы ислама отправлялись в другие страны, передает Yle.

Частный медицинский центр Medfin пари лет назад занял нишу, до него пустовавшую. Врачи из Medfin начали делать операции по удалению крайней плоти у мальчиков и мужчин. На данный момент медицинский центр проводит порядка 100 подобных операций в год, несмотря на то, что эта услуга нигде не рекламируется.

Руководитель медицинской компании Валерия Данссон считает, что причиной спроса на эту услугу является увеличивающееся количество мигрантов.

- Если оба родителя мусульмане, приехавшие в Финляндию из другой страны, или, например, в смешанной семье один из родителей мусульманин, то они обычно хотят обрезать ребенка.

По словам Данссон, отзывы от родителей были самые благоприятные.

- Обычно очень тяжело найти место, где можно провести обрезание. Зачастую родители были вынуждены ехать за этим на родину или в Швецию, например, — комментирует Данссон.

Опрос, проведенный среди прихожан и имамов финских мечетей, подтверждает информацию врачей. В Финляндии врача, который согласился бы провести операцию, найти тяжело, и обычно мусульмане вынуждены прибегать к крайним мерам и отправляться на поиски необходимых услуг в другие страны, рассказала имам шиитской столичной общины Аббас Бахманпур.

- Большинство едут за границу, в Швецию, Данию или Англию, некоторые на Ближний Восток, — комментирует Бахманпур.

ТОП

Мужское обрезание — довольно распространенный обычай по всему миру вне зависимости от религии. В Финляндии операция не запрещена законом, в отличие женского обрезания, но Союз врачей выступает против нее, и в государственных медицинских учреждениях обрезание не делают.

- Если учесть, что спрос на эту медицинскую услугу растет, было бы хорошо, если бы обрезание можно было проводить в безопасных финских условиях, — комментирует имам Бахманпур.

Тем не менее, столкновение культур может привести к обратному: мужское обрезание могут полностью запретить в Финляндии.

- Это не означает, что финские мусульмане сразу откажутся от свих вековых традиций, скорее всего, они просто как и раньше будут ездить за этим за границу, — заключает Бахманпур.

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