В Финляндии растет спрос на услуги врачей, делающих мужское обрезание — государственные больницы эту операцию не проводят

В Финляндии растет спрос на мужское обрезание. Основной причиной этому является увеличение мусульманского населения в стране. Раньше за этой процедурой приверженцы ислама отправлялись в другие страны, передает Yle.

Частный медицинский центр Medfin пари лет назад занял нишу, до него пустовавшую. Врачи из Medfin начали делать операции по удалению крайней плоти у мальчиков и мужчин. На данный момент медицинский центр проводит порядка 100 подобных операций в год, несмотря на то, что эта услуга нигде не рекламируется.

Руководитель медицинской компании Валерия Данссон считает, что причиной спроса на эту услугу является увеличивающееся количество мигрантов.

- Если оба родителя мусульмане, приехавшие в Финляндию из другой страны, или, например, в смешанной семье один из родителей мусульманин, то они обычно хотят обрезать ребенка.

По словам Данссон, отзывы от родителей были самые благоприятные.

- Обычно очень тяжело найти место, где можно провести обрезание. Зачастую родители были вынуждены ехать за этим на родину или в Швецию, например, — комментирует Данссон.