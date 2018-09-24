24.09.2018, 07:00

В Финляндии проводят обыски в связанной с Россией фирме, скупившей в стране острова

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Deutsche Welle
EST
В Финляндии проводят обыски в связанной с Россией фирме, скупившей в стране острова
Foto: wikipedia.org

Зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию подозревают в отмывании миллионов евро. СМИ ранее связывали деятельность компании с Россией.

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с масштабными обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, в провинции Варсинайс-Суоми и на островах, прилегающих к ее административному центру — Турку. Об этом в воскресенье, 23 сентября, пишет шведскоязычная газета Финляндии Hufvudstadsbladet.

По данным издания, центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся, в частности, борьбой с экономической преступностью, подозревает в отмывании многомиллионных сумм зарегистрированную в Финляндии и принадлежащую иностранным владельцам компанию. Кроме того, речь идет о налоговых преступлениях, использовании незаконной рабочей силы и правонарушениях в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

Ранее финская газета Iltalehti связывала ее деятельность с Россией. В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании — выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных — представители различных государств.

Беспрецедентная полицейская операция

По сведениям Hufvudstadsbladet, масштабная полицейская операция провалилась при поддержке вертолетов, самолетов и судов береговой охраны. В небе к северу от города Паргас и до острова Корпо до второй половины дня понедельника, 24 сентября, в этой связи введен запрет на полеты гражданской авиации и беспилотников. На работе международного аэропорта Турку эти меры не отразятся.

Для сбора информации полиция Финляндии направила запросы соответствующим структурам в ЕС и Европе за пределами Евросоюза.

Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".

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