В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по разговорам о погоде

В финском городе Куопио в конце августа пройдет в корне новое соревнование: чемпионат мира по разговорам о погоде. Эта идея принадлежит обществу Korvanappiliitto (“Союз наушников-ракушек”). Данная организация существует всего год, и ее задача — изобретать и проводить новые мероприятия в Куопио.

Идея ЧМ по разговорам о погоде состоит в том, чтобы дать людям возможность выговориться настолько, насколько хватит сил и фантазии. Победителем станет тот, кто будет говорить о погоде дольше всех.

Организаторы напоминают, что погода — это излюбленная тема бесед среди финнов, и, конечно, соревнование носит шуточный характер.

- Подобных мероприятий, по нашим данным, не проводили еще нигде. Ну что еще может быть более финским, чем обсуждение погоды? Почти любой может принять участие в этом чемпионате. Финны — не мастера “смол-тока”, однако, теперь можно даже не пытаться придумывать других тем для разговора, — смеется заместитель председателя общества Korvanappiliitto Мари Вяянянен.

Согласно правилам чемпионата, участнику вовсе не обязательно говорить о погоде текущего дня — он может вспоминать погоду прошлых лет, или, например, сравнивать погодные условия в разных городах.