В Финляндии принято решение об обязательной регистрации кошек и собак

Решение об этом было принято в министерстве земельного и лесного хозяйства. Регистр будет находиться в ведомстве Департамента продовольствия, который проведет тендер на его техническую реализацию.

Пока добровольную регистрацию домашних животных проводят по крайней мере четыре незавимые организации. Министерство надеется, что единый реестр поможет предотвратить незаконный ввоз животных и справиться с ”черными заводчиками”.