В Финляндии первоклассники впервые получат в подарок от библиотек книгу на русском языке

Уже в течение нескольких лет в начале учебного года библиотеки Helmet в Хельсинки дарят первоклассникам книги на финском и шведском языках. В этом году появились книги и на русском, сообщает YLE.

Традиция библиотек Helmet дарить подарки к новому учебному году существует в столичном регионе Финляндии уже несколько лет. Раньше книжки-подарки существовали только на финском и шведском языках, но в этом году Русскоязычная библиотека Helmet подарит русскоязычным детям книгу ”Почти отличники”, в которой собраны небольшие рассказы на школьные темы от классиков детской литературы.

Как сообщают сотрудники библиотек, веселые истории Веры Чаплиной, Виктора Драгунского, Валентина Постникова и Марка Тарловского с иллюстрациями Юрия Сперанского легко читаются как вместе с родителями, так и самостоятельно. Таким образом библиотеки хотят привлечь интерес детей к чтению с самых первых дней учебного года.

Кампания проходит при сотрудничестве со школами и учителями русского языка столичного региона. Открытки-приглашения в библиотеку первоклассники получат в школе в самом начале учебного года. В обмен на приглашение можно будет получить книжный подарок в одной из библиотек Helmet. Как напоминают сотрудники библиотек, заодно дети могут оформить и личный читательский билет.

Кампания действует в течение всего 2017-2018 учебного года.

Библиотеки, в которых можно будет получить подарок первокласснику на русском языке:

В Хельсинки: Töölö, Itäkeskus, Vuosaari, Jakomäki, Kontula, Kannelmäki, Malmi, Viikki, Puistola

В Эспоо: Sello, Soukka, Iso Omena, Entresse

В Вантаа: Länsimäki, Hakunila, Myyrmäki, Tikkurila