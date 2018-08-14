14.08.2018, 18:40

В Финляндии открыли школу без классных комнат: дети сами выбирают помещение для учебы

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rus.delfi.ee
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Tallinna Prantsuse Lütseum
Foto on illustreerivFoto: Vallo Kruuser

В министерстве образования и культуры Финляндии полагают, что в будущем общеобразовательные школы все чаще будут частью многофункциональных центров.

Новую общеобразовательную школу, которая открылась в Хямеенлинна, сложно назвать обычной — это комплекс, где обслуживают не только школьников, но и других жителей города, пишет yle.fi. Например, библиотекой можно пользоваться с шести утра до десяти вечера. Там же действует молодежный центр и работает поликлиника. Есть спортивный зал, и он открыт для всех желающих.

В новой школе около 900 учеников. Привычных классов вы там не найдете. Обучение происходит согласно открытой модели, то есть в отдельных помещениях для интенсивной и спокойной работы. Иными словами, ученик выбирает себе наиболее подходящее место.

- Одни предпочитают тихий уголок, другие лучше могут реализовать себя через постоянное общение, — поясняет начальник образовательного департамента города Хямеенлинна Мика Мякеля.

Грань между предметами тоже постепенно стирается. В современном учебном плане упор делается на многосторонние широкие знания. То есть одни и те же явления рассматриваются с точки зрения сразу нескольких дисциплин.

Многофункциональные центры с интегрированной общеобразовательной школой — это не уникальное изобретение. Похожие комплексы уже планируют открыть в других районах Финляндии. В Управлении образования и культуры считают, что в будущем все чаще школа будет частью таких центров услуг.

- В больших городах, думаю, модель станет очень распространенной. Другое дело — отдаленные сельские районы — там вряд ли будет возможно построить нечто подобное, — говорит Мика Мякеля.

Tallinn Hockey weekend
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