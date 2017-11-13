В Финляндии отец зарезал своего ребенка на детской площадке

В полицию Финляндии сегодня утром поступил сигнал о семейной трагедии в центре Порвоо. На детской площадке отец избивал своего ребенка, который позже скончался в больнице, сообщает YLE.

Полиция Восточной Уусимаа около восьми часов утра в понедельник получила вызов на детскую площадку Lyseonpuisto, где отец избивал своего ребенка. На месте происшествия было несколько очевидцев.

Отец ранее утром без разрешения матери забрал 3-летнего ребенка из дома и пошел с ним на детскую площадку Lyseоnpuisto. Как сообщается в пресс-релизе полиции, на площадке отец вдруг без причины начал избивать ребенка и, по всей видимости, ударил его ножом.

Ребенка на вертолете доставили в больницу, где он позже скончался.