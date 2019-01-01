В Финляндии обновленный закон об именах разрешает давать ребенку четыре имени

Вступивший в силу новый закон об именах разрешает носить более длинные имена. Отныне родители, при желании, могут дать ребенку четыре имени — до этого не больше трех, передает Yle.

Все больше финнов имеют зарубежные корни. Поэтому в обновленном законе уже не требуют, чтобы имя отвечало устоявшимся старым финским канонам. Обоснованием для имени теперь является не культура или язык, а наличие этого имени в Финляндии.

Например, имя, которое в финской традиции утвердилось как мужское, можно давать и женщине, если в Финляндии проживают не менее пяти женщин с таким именем.

Тем не менее, у исконно финских имен, согласно закону, по-прежнему имеется четкое разграничение, если имена уже устоялись как мужские или женские. Правда, стоит учесть, что за последние несколько десятилетий появилось много чисто финских имен с нейтральным родом, например, Виима (ветер) или Тули (огонь).

Тойво — может быть фамилией, но Тойвола не может быть именем

Во многих странах не ограничивают число имен. В Финляндии теперь можно давать четыре имени, вместо трех. Конечно, по-прежнему можно обойтись и одним именем. А вот совсем без имени нельзя — закон запрещает.

Появилось несколько упрощений для тех, кто хочет взять новую фамилию. Окончание -нен и -ла все еще определяют исключительно фамилию. Но, например, традиционное имя Тойво уже можно взять и в качестве фамилии.