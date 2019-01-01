В Финляндии обновленный закон об именах разрешает давать ребенку четыре имени
Теперь супруги могут автоматически сохранять собственные фамилии. Раньше женщине приходилось отдельно сообщать о желании носить девичью фамилию.
Теперь супруги могут автоматически сохранять собственные фамилии. Раньше женщине приходилось отдельно сообщать о желании носить девичью фамилию.
Вступивший в силу новый закон об именах разрешает носить более длинные имена. Отныне родители, при желании, могут дать ребенку четыре имени — до этого не больше трех, передает Yle.
Все больше финнов имеют зарубежные корни. Поэтому в обновленном законе уже не требуют, чтобы имя отвечало устоявшимся старым финским канонам. Обоснованием для имени теперь является не культура или язык, а наличие этого имени в Финляндии.
Например, имя, которое в финской традиции утвердилось как мужское, можно давать и женщине, если в Финляндии проживают не менее пяти женщин с таким именем.
Тем не менее, у исконно финских имен, согласно закону, по-прежнему имеется четкое разграничение, если имена уже устоялись как мужские или женские. Правда, стоит учесть, что за последние несколько десятилетий появилось много чисто финских имен с нейтральным родом, например, Виима (ветер) или Тули (огонь).
Тойво — может быть фамилией, но Тойвола не может быть именем
Во многих странах не ограничивают число имен. В Финляндии теперь можно давать четыре имени, вместо трех. Конечно, по-прежнему можно обойтись и одним именем. А вот совсем без имени нельзя — закон запрещает.
Появилось несколько упрощений для тех, кто хочет взять новую фамилию. Окончание -нен и -ла все еще определяют исключительно фамилию. Но, например, традиционное имя Тойво уже можно взять и в качестве фамилии.
По новому закону, супруги автоматически сохраняют свои фамилии. Раньше женщине необходимо было отдельно сообщать о желании иметь девичью фамилию. Конечно, как и прежде, можно брать фамилию супруга, но и здесь и здесь появилось больше возможностей.
Раньше только один из супругов мог взять двойную фамилию. Теперь такое право получили оба, причем один из них может быть, к примеру, Виртанен-Корхонен, а второй — Корхонен-Виртанен. Детям можно давать двойные фамилии супругов даже в том случае, если супруги имеют одну фамилию.
Люди, проживающие в гражданских отношениях, тоже могут брать двойные фамилии, но только в том случае, если они живут вместе не менее 5 лет.
Конечно, не исключены случаи, когда чиновники магистратов откажутся регистрировать имя, которое родители выбрали для своего ребенка. В таких случаях решение будет принимать специальная комиссия по именам. Окончательное решение за верховным административным судом.
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