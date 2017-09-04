В Финляндии обитатели центра приема беженцев взяли в заложники охранников

В одном из центров по приему беженцев в городе Ювяскюля в Финляндии проходит полицейская операция, сообщает YLE.

В центре Салмиранта произошла стычка между полицейскими и людьми, которые возражают против депортации из страны семьи просителей убежища.

Наряд полиции приехал в центр, чтобы забрать депортируемую семью, но на месте они столкнулись с группой пикетчиков, которые стали препятствовать полицейским.

В полиции сообщают, что полицейские в целях безопасности вынуждены были отступит в комнату, откуда их не выпускают демонстранты.

На место были вызваны дополнительные наряды полиции. Ситуацию удалось взять под контроль, но полицейская операция еще не завершена.

Полиция пытается разрешить конфликт мирными методами.

В соцсетях ведется оживленная дискуссия вокруг событий в Ювяскюля. В частности, люди ведут с места событий прямую фейсбук-трансляцию. По неподтвержденным данным, речь идет об афганской семье, состоящей из отца, матери и 8-месячного ребенка.

По сведениям региональной службы Yle Jyväskylä, запрет на депортацию отклонен во всех судебных инстанциях.