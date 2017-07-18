В Финляндии нелегальных мигрантов эксплуатируют на рынке труда

Количество нелегальных мигрантов в Финляндии все время растёт, поскольку часть из тех людей, кто получил отказ в предоставлении статуса беженца, не уезжает на родину. Эти нелегалы согласны работать за мизерную зарплату, например, в надежде на возможность получить вид на жительство на основании работы, пишет Новостная служба Yle.

Сайфуддин Гехишен, проситель убежища из Ирака, получивший отрицательное решение от Иммиграционного ведомства, был выселен из центра приема беженцев в марте. Летом он устроился на работу в фирму, которая сдаёт в аренду дачные домики.

"Сначала мне обещали девять евро в час, затем восемь и в итоге — семь. Я проработал две недели и ничего не получил. Когда я спросил, почему зарплаты нет, мне ответили, что не могут платить, поскольку у меня нет рабочей визы, но я могу продолжать работать бесплатно. Они знали, что меня выселили из центра для беженцев. Они обманули меня, они меня использовали, но я не могу обратиться в полицию", — рассказывает Сайфуддин.

Сайфуддин бежал из Ирака после того, как в ноябре 2014 убили его отца, и стали угрожать ему самому. Как считает Сайфуддин, причиной убийства послужило то, что его отец работал на американскую компанию.

Yle поговорила и с другими мигрантами, оказавшимися в похожем положении.

Как правило, рабочие дни людей, которые выпадают из общества и находятся за пределами системы социальной защиты, являются длинными, а зарплаты низкими.

"Я должен был работать 22 дня в месяц, а также каждую субботу. В общей сложности 26 дней в месяц, а моя зарплата в итоге составила 660 евро", — рассказывает мужчина, который не пожелал называть своего имени.

Из центров для просителей убежища еженедельно выселяют порядка ста человек, и количество тех, кто предпочитает остаться в Финляндии, растет, отмечают в Институте сестер милосердия Diakonissalaitos, который оказывает помощь нелегальным мигрантам. В Diakonissalaitos подчеркивают, что эксплуатировать людей, не имеющих документов, — легко, поскольку они боятся депортации и полиции. Они готовы работать на любых условиях в надежде получить вид на жительство на основании работы.

"Работодатели заверяют, что если человек придет на работу, то он сможет подать на вид жительство на основании рабочего места. Таким образом, рождается чёрный рынок труда в Финляндии", — говорит Хайдер Ай-Йоранй из Diakonissalaitos.

Сайфуддин также верит, что число людей в аналогичной ситуации будет быстро расти. Жизнь молодого иракца в Финляндии складывается нелегко, но мысль о возвращении на родину пугает ещё больше.

"Я готов делать любую работу. За маленькую зарплату, на чёрном рынке… как угодно, но в Ирак я не могу вернуться. Я готов на все", — говорит Сайфуддин.