01.10.2018, 20:36

В Финляндии набирают популярность группы дневного сна для взрослых

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rus.delfi.ee
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Magamine
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В столице даже начали проводиться специальные платные занятия по дневному сну.

В Финляндии популярность набирают группы дневного сна для взрослых.

Полчаса на сон посреди рабочего дня стали выделять во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и в школах, передает Yle.

Помимо этого, в центре Хельсинки с недавних пор стали проводится специальные, платные занятия, участники которых могут погрузиться в сон и расслабиться в разгар рабочих часов. Занятия проводятся под руководством инструктора.

– Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня. Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв, — говорит Тиина Вайнио из компании Sofia Future Farm, огранизующей эти занятия.

Tallinn Hockey weekend
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