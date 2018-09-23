В Финляндии мать с синдромом Мюнгхаузена подозревают в том, что она придумывала болезни своему сыну
43-летняя женщина из Центральной Финляндии обвиняется в причинении вреда здоровью своего сына без применения насилия, пишет Yle.
43-летняя женщина из Центральной Финляндии обвиняется в причинении вреда здоровью своего сына без применения насилия, пишет Yle.
По сообщению Центральной больницы Куопио KYS, мать на протяжении трех лет придумывала своему сыну различные заболевания и их симптомы. Согласно обвинению, мать в 2013-2015 гг подвергала своего ребенка множеству ненужных процедур диагностирования и лечения.
Отец оставил семью и не участвовал в жизни ребенка.
В KYS изучили историю лечения мальчика и пришли к выводу, что мать страдает синдромом Мюнхгаузена. Человек с синдромом Мюнхгаузена симулирует или искусственно вызывает у себя или у другого человека симптомы разных болезней.
Сына лечили цитостатами, кормили через зонд и посадили в инвалидную коляску
За три года у мальчика успели диагностировать ревматоидный артрит, сахарный диабет, эпилепсию, синдром сенсорной защиты и расстройство приема пищи. Его лечили, в частности, цитостатами, лекарствами от ревматоидного артрита и эпилепсии. Мальчика также в определенные периоды кормили через зонд.
В детском саду мать говорила воспитателям, что у сына диагностированы синдром дефицита внимания и гиперактивности и синдром Аспергера.
Ребенка в 2010-2015 гг 20 раз лечили с применением наркоза. Согласно обвинению, мальчик был прикован к инвалидной коляске, что причиняло вред его физическому и психическому развитию.
В Центральной больнице Куопио осенью 2015 года выявили, что мальчик, привезенный в больницу, не был настолько серьезно болен, как это было написано в его документах. Врачи стали уменьшать количество принимаемых ребенком препаратов и в конце концов полностью перестали давать ему лекарства. Оказалось также, что инвалидная коляска мальчику не нужна, и он вполне способен самостоятельно передвигаться.
Мальчика из больницы отправили в замещающую семью
Врачи Центральной больницы Куопио сообщили о противоречиях в истории болезней ребенка в органы по защите детей и в полицию. Сына изъяли у матери и отправили в замещающую семью. После этого состояние здоровья мальчика так стремительно улучшилось, что врачи буквально заговорили о чуде.
Обвинитель требует приговорить женщину к 6-12 месяцам условно за нанесение вреда здоровью ребенка. Адвокат мальчика требует от матери выплатить своему сыну 20 000 евро в виде компенсации. Защита требует снятия обвинений. Мать отрицает свою вину и заявляет, что действовала в соответствии с инструкциями врачей.
Приговор будет вынесен 26 октября.
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