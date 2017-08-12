12.08.2017, 18:20

В Финляндии иностранным студентам стало сложнее продлевать визы

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USA tudengid Lõuna-Eesti Haiglas töövarjutamas
USA tudengid Lõuna-Eesti Haiglas töövarjutamasFoto: Argo Ingver

Иностранным студентам стало сложнее продлевать разрешение на пребывание в стране, сообщает Lännen Media. Правила ужесточились после того, как обязанности по рассмотрению заявлений перешли от полиции к иммиграционной службе.

На практике иностранным студентам, которые обучаются на образовательных программах в финских ВУЗах, стало труднее продлевать визу после первого года, так как теперь процесс их обучения отслеживается более тщательно.

В иммиграционной службе поясняют, что практика не ужесточилась, а стала унифицированной, пишет Yle.

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