В Финляндии иностранным студентам стало сложнее продлевать визы

Иностранным студентам стало сложнее продлевать разрешение на пребывание в стране, сообщает Lännen Media. Правила ужесточились после того, как обязанности по рассмотрению заявлений перешли от полиции к иммиграционной службе.

На практике иностранным студентам, которые обучаются на образовательных программах в финских ВУЗах, стало труднее продлевать визу после первого года, так как теперь процесс их обучения отслеживается более тщательно.

В иммиграционной службе поясняют, что практика не ужесточилась, а стала унифицированной, пишет Yle.