28.01.2018, 16:19

В Финляндии идет голосование на президентских выборах

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rus.delfi.ee
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Sauli Niinistö
Sauli NiinistöFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Во время предварительных выборов свои голоса за того или иного кандидата отдали уже более полутора миллионов финнов, сообщает yle.fi.

Избирательные участки закроют свои двери в восемь вечера.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, спустя две недели пройдет второй тур выборов.

Голосовать на президентских выборах в Финляндии могут только граждане страны.

Большинство экспертов пророчат победу действющему президенту Саули Ниинистё.

Действующий президент Саули Ниинистё может выиграть президентскую гонку уже сегодня по итогам первого тура, когда после закрытия участков будет произведен подсчет голосов граждан, проголосовавших на предварительных выборах.

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- Я считаю крайне вероятным, что после подсчета предварительных голосов мы узнаем о победе Ниинистё. Скорее всего, его изберут уже в первом туре, если распределение предварительных голосов хотя бы в общих чертах будет соответствовать результатам экзитполов, — прокомментировал заслуженный профессор политологии Хейкки Палохеймо из университета Тампере.

По словам Палохеймо, половина всех голосов была отдана на предварительных выборах. Палохеймо верит, что Ниинистё получит более половины предварительных голосов.

В то же время эксперт, изучающий уровень поддержки на выборах, считает, что Ниинистё не наберет такое большое количество голосов.

- Я думаю, уровень предварительной поддержки составит менее 50%, где-то 47-48%. В день голосования Ниинистё ”доберет” еще голосов и превысит порог в 50%, — заявлсяет Яри Паюнен, руководитель исследовательского центра Taloustutkimus.

Паюнен также верит в победу Ниинистё.

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