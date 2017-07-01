В Финляндии детей мучают странные симптомы: судорожные приступы не имеют очевидной причины

Странные симптомы были замечены по меньшей мере у шести детей, проживающих в регионе Канта-Хяме в Финляндии, сообщает YLE.

Жизнь семьи Маттила изменилась полтора года назад. Дочка, которой сейчас 12 лет, заболела гриппом, и после этого появились странные симптомы. У девочки начались приступы, в ходе которых руки и ноги сильно дрожали и закатывались глаза. Иногда девочка не могла даже самостоятельно ходить. По словам родителей, здоровый ребенок быстро стал полностью беспомощным.

"Двое взрослых должны были помогать при мытье. Она была не в состоянии управлять собой", — рассказывает отец девочки Мика Маттила.

Сейчас ситуация улучшилась. Родители считают, что причина этому — применяемое при иммунодефицитных состояниях лечение ВВИГ, которое семье предложили в частной клинике. Девочка двигается нормально, а приступы случаются реже.

Родители, дети которых страдают от похожих симптомов, ищут друг друга и обмениваются опытом, в частности, в соцсетях. Родители считают, что хотя врачи не знают, что делать, они все равно не соглашаются на экспериментальный уход. Истоком симптомов называли даже психологические причины, но с этим выводом родители не согласны.

"Мне кажется очень странным, что у обычных детей из обычных семей вдруг после гриппа начинаются настолько парализующие жизнь симптомы", — говорит мама Яана Маттила.

В Хельсинкской университетской больнице тщательно обследовали шестерых детей, родившихся в регионе Канта-Хяме. Единой причины странным симптомам не нашлось. В больнице уверяют, что детей не оставят без медицински обоснованного ухода.

"Этих детей тщательно обследовали, в частности, были проведены комплексные иммунологические исследования. Не было выявлено ничего, чтобы указывало на аутоиммунное заболевание", — говорит Ханну Хейскала, главный врач детского неврологического отделения Университетской больницы Хельсинки.

Хейскала указывает на лечение ВВИГ, на котором некоторые из родителей настаивают. По мнению главврача, для применения такого ухода в данном случае нет медицинских оснований.

Разочарованные родители потребовали от министерства соцздрава независимого исследования ситуации детей, страдающих от подобных симптомов.

"Мы выясним на национальном и международном уровнях, какие научные исследования уже, возможно, проведены, и какую практику лечения мы можем позаимствовать", — говорит Кирси Вархила, главный директор министерства соцздрава.