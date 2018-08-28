В Финляндии бывшего главу общества помощи Сирии обвиняют в 18 преступлениях

Прокурор требует тюремного заключения для Рами Адхама, известного как "контрабандист игрушек". Адхам обвиняется в 18 различных экономических преступлениях, среди которых отмывание денег в особо крупных масштабах и сбор пожертвований без лицензии, передает Yle.

Адхам обвиняется в сборе пожертвований для общества "Сирия-Финляндия" без наличия необходимых разрешений от полиции. Адхам был председателем Общества в период с 2014 по 2016 годы.

Рассмотрение дела началось 28 августа в уездном суде Хельсинки.

Как заявляет прокурор, Адхам начал сбор пожертвований на основании ложной информации и ввел людей в заблуждение, пообещав, что все собранные средства пойдут на нужды пострадавших в Сирии. Согласно обвинению, деньги, собранные обществом "Сирия-Финляндия", однако, были потрачены в том числе в личных целях, например, на дачу стоимостью 62 000 евро. Часть денег, 54 000 евро, оказалась на личном банковском счете Адхама в Турции.

Как заявлял сам Адхам, все собранные пожертвования были потрачены на помощь пострадавшим от войны в Сирии.