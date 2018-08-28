28.08.2018, 14:00

В Финляндии бывшего главу общества помощи Сирии обвиняют в 18 преступлениях

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rus.delfi.ee
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Sõjapõgenike pere Süüriast
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Рами Адхам, известный также как "контрабандист игрушек", предстал перед судом по обвинению в отмывании денег и сборе средств без необходимой лицензии, а также нескольких других экономических преступлениях.

Прокурор требует тюремного заключения для Рами Адхама, известного как "контрабандист игрушек". Адхам обвиняется в 18 различных экономических преступлениях, среди которых отмывание денег в особо крупных масштабах и сбор пожертвований без лицензии, передает Yle.

Адхам обвиняется в сборе пожертвований для общества "Сирия-Финляндия" без наличия необходимых разрешений от полиции. Адхам был председателем Общества в период с 2014 по 2016 годы.

Рассмотрение дела началось 28 августа в уездном суде Хельсинки.

Как заявляет прокурор, Адхам начал сбор пожертвований на основании ложной информации и ввел людей в заблуждение, пообещав, что все собранные средства пойдут на нужды пострадавших в Сирии. Согласно обвинению, деньги, собранные обществом "Сирия-Финляндия", однако, были потрачены в том числе в личных целях, например, на дачу стоимостью 62 000 евро. Часть денег, 54 000 евро, оказалась на личном банковском счете Адхама в Турции.

Как заявлял сам Адхам, все собранные пожертвования были потрачены на помощь пострадавшим от войны в Сирии.

Прокурор также обвиняет Адхама в том, что в 2016 году он сообщил властям, занимающимся составлением списков общественных организаций, что казначеем общества "Сирия-Финляндия" является женщина, которая в действительности не имела к его деятельности никакого отношения.

Предварительное следствие по делу началось после того, как газета Helsingin Sanomat сообщила о большом количестве неясностей в процессе сбора средств. По данным газеты, Адхам, например, солгал о полученном в Сирии ранении, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание СМИ и общественности.

В прошлом году Адхам уже был приговорен к условному сроку за налоговые преступления, использование и распространение допинга и наркотических веществ, за попытку шантажа и два избиения.

Уроженец Алеппо Рами Адхам стал известным по всему миру как "контрабандист игрушек" благодаря тому, что возил из Финляндии гуманитарную помощь детям в Алеппо.

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В Финляндии бывшего главу общества помощи Сирии обвиняют в 18 преступлениях

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Рами Адхам, известный также как "контрабандист игрушек", предстал перед судом по обвинению в отмывании денег и сборе средств без необходимой лицензии, а также нескольких других экономических преступлениях.
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