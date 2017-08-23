В Финляндии арестованы еще два подозреваемых в причастности к атаке в Турку

Финская полиция задержала еще двух мужчин, которые могли готовить террористическую атаку. Сообщается, что оба - граждане либо Алжира, либо Марокко.

Финская полиция задержала еще двух подозреваемых в связи с нападением на прохожих в городе Турку. Об этом в среду, 23 августа, сообщается на сайте полиции.

Двух мужчин подозревают в подготовке нападения по террористическим мотивам. Их национальная принадлежность проверяется. По информации финских властей, оба заявляли, что являются гражданами Алжира. До этого, в Швеции мужчины утверждали, что прибыли из Марокко, отмечается в пресс-релизе полиции Финляндии.

В этот же день исполнитель атаки, 18-летний марокканец Абдеррахман Мешка, был перемещен из университетского госпиталя Турку в тюремный госпиталь в городе Хяменлинна.

Четверо подозреваемых уже под арестом

Днем ранее суд постановил поместить под арест Мешку и еще трех его предполагаемых сообщников. 18 августа марокканец атаковал с ножом прохожих в городе Турку. В результате нападения две женщины погибли, еще восемь человек получили ранения, среди них — шесть женщин и два мужчины. Подоспевшие к месту событий полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего, после чего задержали его.

По данным следствия, Абдеррахман Мешка прибыл в Финляндию в 2016 году и подал документы на получение в стране убежища. В Турку он проживал в центре для приема беженцев.