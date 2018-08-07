07.08.2018, 08:40

В Финляндии 9-летняя девочка выпала из аттракциона в луна-парке Линнанмяки


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фото иллюстративноеFoto: Pille-Riin Pregel

Технических неполадок в работе аттракциона не выявлено, утверждает директор луна-парка Пиа Адливанкин. Девочка находится в больнице, пишет Yle.

9-летняя девочка выпала из аттракциона Mustekala (Спрут) в луна-парке Линнанмяки. Девочка госпитализирована. В Линнанмяки изучают обстоятельства происшествия.

Исполнительный директор парка Пиа Адливанкин говорит, что все аттракционы каждое утро проверяют и проводят тестовые запуски. Аттракцион Mustekala работает в парке с 1985 года. Никаких проблем ни при утреннем тестировании, ни при инспекции после происшествия выявлено не было.

- Мы не можем понять, как это могло произойти, — признается директор.

Расследование затрудняет тот факт, что до сих пор не найдено ни единого очевидца. Родители девочки, по словам Адливанкин, находились неподалеку от аттракциона, но они не видели падения дочки.

- Предположительно, что девочка выпала с высоты 1-2 метра, — говорит Адливанкин, которая подчеркивает, что никогда раньше ничего подобного в луна-парке не случалось.

Выяснение обстоятельств продолжается. Адливанкин ожидает того, что сможет пообщаться с девочкой, и та расскажет, как все произошло. Девочка все время после падения находилась в сознании и, по информации персонала кареты скорой помощи, удара головой не было.

Мать девочка отправилась вместе с ней в больницу. Отец и брат остались в луна-парке.

По словам директора, семья получит компенсацию за несчастный случай. Что касается аттракциона Mustekala, то его дальнейшая судьба пока остается открытой.

Первой данную новость сообщила газета Ilta-Sanomat.

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