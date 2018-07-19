В Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборы

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы", — заявил он в интервью изданию Recode.

"Мы обнаружили это в середине 2015 г. и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 г., и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора (Роберта) Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это — часть наших находок", — добавил Цукерберг.

На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым российским разведчикам. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.