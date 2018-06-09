09.06.2018, 20:09

В Европарламенте призвали Порошенко поучаствовать в гей-параде

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Gazeta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Sergei Tšuzavkov, AP

Группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, а также депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к ”Маршу равенства” в Киеве. Письмо опубликовано на сайте евродепутата Ребекки Хармс.

”Мы призываем украинское руководство присоединиться к согражданам на ”Марше равенства” 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье”, — говорится в письме.

В Европарламенте добавили, что ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.

В 2017 году в Киеве в результате нападения на участников гей-парада пострадали два человека.

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