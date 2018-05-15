В ЕС назвали открытие Крымского моста ”принудительной интеграцией” Крыма

Внешнеполитическая служба ЕС прокомментировала открытие движения по Крымскому мосту. Дипломаты вновь осудили строительство моста в ”оккупированный Крым”, назвав его свидетельством ”принудительной интеграции” полуострова.

Строительство Россией моста через Керченский пролив без разрешения Киева является нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, опубликованном на сайте ЕС.

”Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию (forced integration) незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является”, — заявили в ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что мост был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению украинских кораблей через Керченский пролив в порты, находящиеся в Азовском море.

В ЕС заявили, что продолжают осуждать незаконную ”аннексию” Крыма и Севастополя.