15.05.2018, 21:56

В ЕС назвали открытие Крымского моста ”принудительной интеграцией” Крыма

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РБК
EST 1
2884423
2884423Foto: Alexandr Polegenko, Sputnik

Внешнеполитическая служба ЕС прокомментировала открытие движения по Крымскому мосту. Дипломаты вновь осудили строительство моста в ”оккупированный Крым”, назвав его свидетельством ”принудительной интеграции” полуострова.

Строительство Россией моста через Керченский пролив без разрешения Киева является нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, опубликованном на сайте ЕС.

”Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию (forced integration) незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является”, — заявили в ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что мост был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению украинских кораблей через Керченский пролив в порты, находящиеся в Азовском море.

В ЕС заявили, что продолжают осуждать незаконную ”аннексию” Крыма и Севастополя.

Страны Европейского союза неоднократно заявляли об осуждении строительства моста через Керченский пролив. Так, Крымский мост был упомянут в опубликованном в середине марта заявлении внешнеполитической службы ЕС, выступившей с критикой проведения президентских выборов в Крыму. Тогда в ЕС заявили, что строительство моста без разрешения Киева ведет к ”ограничениям свободы транзитного передвижения”. Предположительная поставка оборудования на стройку Крымского моста семью голландскими компаниями стала поводом для проведения расследования. Компании были обвинены в нарушении санкционного режима ЕС.

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