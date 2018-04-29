В Ереване вновь перекрывают автодороги перед митингом оппозиции

Сторонники лидера протестного движения, руководителя парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна по его призыву в воскресенье днем стали перекрывать автодороги в Ереване и других крупных городах. Вечером в столице должен пройти митинг, а 1 мая в парламенте будут голосовать за нового премьера — пока выдвинут лишь Пашинян.

Как передает "Интерфакс", после полудня сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана. Дороги перекрывают мусорными баками и скамейками. Закрыты дороги к площади Республики, где вечером намечен митинг оппозиции. Перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, а также центральный проспект Маштоца.

РИА "Новости" передает, что на каждом перекрестке находятся по несколько десятков митингующих, они стоят на пешеходных переходах и блокируют проезжие части. На большинстве перекрестков автомобилисты присоединились к протестующим и своими автомобилями перекрыли дороги.

Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана. Он назвал митинг "чрезвычайно важным", который поможет "показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломить". Он пройдет на площадь Республики в колонне с площади Франции в 17:00.