29.04.2018, 16:07

В Ереване вновь перекрывают автодороги перед митингом оппозиции

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NEWSru.com
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Armeenia
ArmeeniaFoto: Artyom Geodakyan, Artyom Geodakyan/TASS

Сторонники лидера протестного движения, руководителя парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна по его призыву в воскресенье днем стали перекрывать автодороги в Ереване и других крупных городах. Вечером в столице должен пройти митинг, а 1 мая в парламенте будут голосовать за нового премьера — пока выдвинут лишь Пашинян.

Как передает "Интерфакс", после полудня сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана. Дороги перекрывают мусорными баками и скамейками. Закрыты дороги к площади Республики, где вечером намечен митинг оппозиции. Перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, а также центральный проспект Маштоца.

РИА "Новости" передает, что на каждом перекрестке находятся по несколько десятков митингующих, они стоят на пешеходных переходах и блокируют проезжие части. На большинстве перекрестков автомобилисты присоединились к протестующим и своими автомобилями перекрыли дороги.

Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана. Он назвал митинг "чрезвычайно важным", который поможет "показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломить". Он пройдет на площадь Республики в колонне с площади Франции в 17:00.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое назначено на 1 мая. На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата — Пашиняна. Партия "Дашнакцутюн", входившая в правящую коалицию с Республиканской партией Армении, 25 апреля вышла из нее, а 26 апреля три ее представителя в правительстве подали в отставку.

В воскресенье одна из старейших армянских партий "Рамкавар-Азатакан" (Либерально-демократическая партия) призвала парламент избрать Пашиняна премьером. Позже о поддержке Пашиняна объявила и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн".

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С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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