В Ереване проходят массовые акции протеста, пострадали 46 человек

Сторонники оппозиции в Армении в понедельник, 16 апреля, начали массовые акции протеста в Ереване. Они протестуют против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Демонстранты заблокировали ряд автодорог, следуя призыву руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна. Участники митинга оставляют на дорогах автомобили и ложатся на асфальт, не пропуская транспорт. В настоящий момент движение по центру города практически прекращено.

В результате столкновений протестующих и полиции в Ереване пострадали 46 человек, в том числе шесть стражей порядка. Как сообщает министерство здравоохранения Армении в понедельник, 16 апреля, все пострадавшие обратились за медицинской помощью, большинство — из-за поверхностных травм ног. По данным местных СМИ, около 30 человек госпитализированы, один полицейский прооперирован.

Вечером на проспекте Баграмяна, который оцепила полиция, протестовали около 20 тысяч человек, сообщает корреспондент DW. Некоторые активисты намерены продолжать акцию ночью.

17 апреля демонстранты планируют заблокировать подходы к зданию парламента, где должно пройти голосование по кандидатуре экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Лидер парламентской оппозиционной фракции "Елк" ("Выход"), председатель партии "Гражданский договор" Никол Пашинян призвал жителей страны приехать протестовать в Ереван или устроить демонстрацию в своем городе.