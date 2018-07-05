В ЕП раскритиковали запрет на обучение на русском языке в Латвии

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях страны на русском языке является безумием. Об этом сообщает РИА ”Новости”.



По его мнению, президент Латвии Раймондс Вейонис ”находится в подчинении у радикальных националистов” и поддерживает ”их безумные антирусские законы”.

Он также подчеркнул, что Вейонис отказался от независимой роли в политике страны.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки, которые должны быть внесены в закон о высших учебных заведениях и предусматривают запрет обучения на русском языке в частых колледжах и вузах.

Как отмечается, президент проигнорировал просьбу оппозиционной фракции ”Согласие”, руководителей ряда вузов и негосударственных организаций не утверждать эти изменения.