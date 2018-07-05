05.07.2018, 08:40

В ЕП раскритиковали запрет на обучение на русском языке в Латвии

 (2)
Gazeta.ru
EST 1
UKRAINE-CRISIS/RUSSIA
фото иллюстративноеFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях страны на русском языке является безумием. Об этом сообщает РИА ”Новости”.


По его мнению, президент Латвии Раймондс Вейонис ”находится в подчинении у радикальных националистов” и поддерживает ”их безумные антирусские законы”.

Он также подчеркнул, что Вейонис отказался от независимой роли в политике страны.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки, которые должны быть внесены в закон о высших учебных заведениях и предусматривают запрет обучения на русском языке в частых колледжах и вузах.

Как отмечается, президент проигнорировал просьбу оппозиционной фракции ”Согласие”, руководителей ряда вузов и негосударственных организаций не утверждать эти изменения.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее



Пара в городе под Солсбери была отравлена "Новичком"

05.07.2018
Пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также была отравлена веществом группы "Новичок", сообщает полиция графства Уилтшир.
Подробнее


Убийство в Пярнумаа: погибший и его брат годами не ладили друг с другом

05.07.2018
Пярнуский уездный суд накануне выдал санкции на арест 45-летнего мужчины, подозреваемого в том, что двумя днями раньше он во время ссоры застрелил своего 55-летнего брата из пистолета Макарова. По данным прокуратуры, братья годами не ладили друг с другом.
Подробнее

Международную классификацию болезней поменяли. Теперь будут лечить как-то по-новому?

04.07.2018
В июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала окончательную версию Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Больше чем за 10 лет работы над документом специалисты со всего мира предложили около 10 тысяч изменений. МКБ-10 приняли в 1990 году и с тех пор вносили правки, последние — в 2016 году, но в новой версии достаточно кардинальных перемен, передает Медуза.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

ФОТО: Излишняя критика или серьезная проблема? Живущий возле полигона мужчина обвиняет Силы обороны в неуважении

05.07.2018
Проживающий в Ляэне-Вирумаа, в деревне Лехтсе, которая находится в непосредственной близости от центрального полигона Сил обороны, Сандер сетует, что во время недавних масштабных пожаров на полигоне продолжались учения и стрельба ракетами, что приводило в новым возгораниями.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СТУДИЯ DELFI | Финал Россия-Бразилия все ближе! Эксперты делают новые ставки

04.07.2018
Матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 в России преподнесли немало сюрпризов и сенсаций. России прошла Испанию, Франция отправила домой Аргентину, Уругвай - Португалию, с трудом свои победы одержали Бельгия и Англия... Об итогах этой стадии плей-офф и ожиданиях от предстоящих матчей мы побеседовали в студии DELFI с известными футболистами и тренерами Артуром Котенко и Владимиром Воскобойниковым.
Подробнее

Последствия развязанной Трампом торговой войны осенью почувствуются и в Эстонии

04.07.2018
Хотя эстонских фирм это пока не коснулось, но побочные эффекты установленных президентом США Дональдом Трампом тарифов не обойдут Эстонию стороной. Последствия можно будет почувствовать уже осенью, пишет Äripäev.
Подробнее

ПРИЗЫВ: Трудности с интеграцией — явление распространенное? Поделитесь своим опытом!

04.07.2018
Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова обратилась к президенту Керсти Кальюлайд, подняв вопрос проблем с интеграцией. Имели ли вы подобный опыт, с какими трудностями сталкивались? Поделитесь своими историями!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ