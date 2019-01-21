В экзамен по латышскому языку для 9 класса добавят "элемент неожиданности"

Выпускники девятых классов в школах нацменьшинств не говорят по-латышски свободно, а стараются использовать заученные фразы и заранее подготовленные тексты. Поэтому со следующего учебного года Государственный центр содержания образования (ГЦСО) изменит экзаменационные задания. Экзамен будет проверять, как школьники используют язык в неожиданных ситуациях. Об этом сообщает Latvijas avīze.
Анализ показал, что на среднем уровне девятиклассник может достаточно самостоятельно и свободно общаться. Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы. Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня. Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.
В следующем году в экзамене будет больше таких вопросов, которые заставят школьников думать, анализировать свой опыт и применять его. Будут изменены оценочные критерии, большее внимание будет уделяться словарному запасу и умению выражаться ясно, четко и грамматически правильно.
За последние пять лет экзамен по латышскому сдали 20 532 девятиклассника. 70,74% из них знают латышский на среднем уровне. Около 3% знают язык на самом низком уровне А1, а наивысший уровень С2 получают единицы. Это, как считают в ГЦСО, логично: у девятиклассников нет такого жизненного опыта, чтобы ответить на все вопросы блестяще.
В среднем выпускники получают 66,5% пунктов из всех возможных, и это сравнительно неплохой результат, как и то, что ни один девятиклассник экзамен по латышскому не завалил: чтобы сдать, нужно набрать хотя бы 5%, а худшие результаты были в районе 10%.
Результаты устной части экзамена показывают, что школьники в целом без проблем могут отвечать на вопросы, если знакомы с темой и проблематикой. Обычно они используют заранее заученные фразы по какой-то теме и вставляют их в разговор. Но говорить свободно и без ошибок, невзирая на тему, могут очень немногие. Школьники понимают заданный вопрос, но отвечают слишком коротко, поверхностно и неточно.
"Создается впечатление, что они не хотят думать, анализировать, делать выводы. У школьников трудности с тем, чтобы аргументированно обосновать свое мнение", — рассказали в ГЦСО.
В следующем году в экзамене будет больше таких вопросов, которые заставят школьников думать, анализировать свой опыт и применять его. Будут изменены оценочные критерии, большее внимание будет уделяться словарному запасу и умению выражаться ясно, четко и грамматически правильно.