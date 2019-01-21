В экзамен по латышскому языку для 9 класса добавят "элемент неожиданности"

Анализ показал, что на среднем уровне девятиклассник может достаточно самостоятельно и свободно общаться. Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы. Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня. Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.

В следующем году в экзамене будет больше таких вопросов, которые заставят школьников думать, анализировать свой опыт и применять его. Будут изменены оценочные критерии, большее внимание будет уделяться словарному запасу и умению выражаться ясно, четко и грамматически правильно.

За последние пять лет экзамен по латышскому сдали 20 532 девятиклассника. 70,74% из них знают латышский на среднем уровне. Около 3% знают язык на самом низком уровне А1, а наивысший уровень С2 получают единицы. Это, как считают в ГЦСО, логично: у девятиклассников нет такого жизненного опыта, чтобы ответить на все вопросы блестяще.

В среднем выпускники получают 66,5% пунктов из всех возможных, и это сравнительно неплохой результат, как и то, что ни один девятиклассник экзамен по латышскому не завалил: чтобы сдать, нужно набрать хотя бы 5%, а худшие результаты были в районе 10%.