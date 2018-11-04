04.11.2018, 15:16

В Египте во время тренировочного полета разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29М

 (53)
NEWSru.com
EST
MiG-29
MiG-29Foto: Aleksandr Rjumin, TASS

В Египте разбился истребитель МиГ-29М, поставленный Россией в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов за последние несколько лет. "Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным "Коммерсанта", истребитель потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает.

По словам источника газеты в авиационной промышленности, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки, в частности отказ комплексной системы управления, либо ошибка пилота. Расследованием займется специальная комиссия ВВС Египта.

Египет получил российские истребители МиГ-29М/М2 в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет, отмечает "Коммерсант". 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в 2,5 млрд долларов. Все они оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами и малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех (МСП).

В июне 2017 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил на авиасалоне "Ле Бурже", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда Михеев. В конце апреля 2018 года о получении Египтом части самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией заявлял замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки.

РБК напоминает, что Москва и Каир еще в 2014 году подписали пакет контрактов в военно-технической сфере на сумму примерно в 3,5 млрд долларов. Россия поставляет Египту системы противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия и авиации.

Одноместный МиГ-29М представляет собой глубокую модернизацию базовой модели, МиГ-29, разработка которой велась в 1970-х годах. Первый полет МиГ-29М совершил в 1986 году. Машина отличается усовершенствованной системой управления, конструкцией воздухозаборников и тормозной системы, расширенной номенклатурой вооружения и относится к поколению 4++. В настоящее время истребитель числится в составе ВВС более 25 стран.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Управа Ласнамяэ: на предстоящей неделе запах от завода должен уйти

04.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. На следующей неделе запах от завода должен уйти, сообщает управа Ласнамяэ.
Подробнее


Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

04.11.2018
Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €

Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

04.11.2018
В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, который предстоящей весной собирается посетить Крым. Прежний председатель партии Валев Калд покинул пост по собственному желанию.
Подробнее

В Египте во время тренировочного полета разбился поставленный Россией истребитель МиГ-29М

04.11.2018
В Египте разбился истребитель МиГ-29М, поставленный Россией в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов за последние несколько лет. "Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Подробнее


Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

04.11.2018
Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.
Подробнее

Почему осенью желтеет туя? Главные причины и методы их устранения

04.11.2018
Цвет хвои туи может меняться под воздействием самых разных как внешних, так и внутренних факторов, точно определить которые иногда не представляется возможным. Хвоя постепенно приобретает жёлтую окраску, потом отмирает, засыхает и опадает. Для постановки правильного диагноза понадобится произвести тщательный осмотр дерева.
Подробнее

Эстонская колония моряков в Конго: как жители Эстонии в 1920-ых годах Африку покоряли

04.11.2018
Первые годы независимой Эстонии были сложны как в экономическом, так и политическом смыслах. Многие жители Эстонии были вынуждены отправиться на поиски лучшей доли не только в европейские страны, но и решились на покорение других континентов. Самая большая волна эмиграции пришлась на 1925–1927 годы.
Подробнее

Эльфы, зомби и вампиры: истории пациентов

04.11.2018
Никогда не задумывались, откуда в книгах и фильмах ужасов взялись зомби и вампиры, а в книгах — хоббиты и эльфы? Авторы фэнтези и ужастиков не придумали это все сами — образы монстров и других странных существ основаны “на реальных событиях”. Точнее, на редких и загадочных болезнях и людях, страдающих ими.
Подробнее