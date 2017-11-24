В Египте при нападении на мечеть погибли больше 100 человек

Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 155 человек, сообщает Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Египта. Еще более 120 человек получили ранения.

Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая, города Эль-Ариш. Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по прихожанам.

Как пишет Ассошиэйтед пресс, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Сейчас силы египетского министерства внутренних дел ведут их поиск.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств.

К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Как пишет Франс пресс, жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники, которые пришли на пятничную молитву.

Представитель местного бедуинского ополчения, которое противостоит группировке "Исламское государство" (запрещенной в РФ и других странах), рассказал Франс пресс, что мечеть, которая подверглась нападению, известна как место сбора последователей суфизма — исламского течения, в котором исламские фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.

В последние годы в Египте участились атаки джихадистов. Число терактов возросло после того, как в июле 2013 года вооруженные силы свергли президента Мохаммеда Мурси.